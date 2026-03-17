Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который обяжет уведомлять об оформлении кредита через Госуслуги

Для борьбы с мошенниками.Источник: Госдума Согласно законопроекту, банки и микрофинансовые организации должны будут информировать о заключении договоров потребкредита или займа и о возможности отказаться от кредита в течение «периода охлаждения» через Госуслуги.Кредитор будет направлять информацию в бюро кредитных историй, а оно — уведомление в личный кабинет. Для россиян услуга будет бесплатной, рассказали в Госдуме.По словам соавтора законопроекта, первого замглавы комитета по финансовому рынку Константина Бахарева, мера позволит «провести проверку и блокировать фиктивные заявки», которые подают мошенники в банки и МФО, «до перечисления денежных средств».Норма о «периоде охлаждения» по потребительским кредитам заработала в России с сентября 2025 года. При сумме займа от 50 тысяч до 200 тысяч рублей банк или МФО смогут передать заёмщику деньги не раньше чем через четыре часа после заключения договора. От 200 тысяч рублей — не раньше чем через 48 часов.