«Яндекс» продаст «Авто.ру» за 35 млрд рублей «дочке» «Т-Технологий»

Сервис сохранит бренд и команду и будет развиваться отдельно. Источник: «Авто.ру»Новый владелец — «Т-Авто», который входит в группу «Т-Технологий», сообщили обе компании. Ему перейдут все активы «Авто.ру» — платформа «Авто.ру Бизнес» и сервис кредитования в дилерских центрах «еКредит».«Авто.ру» сохранит собственный бренд, команду и продолжит развиваться как отдельный сервис. Сделку планируют закрыть во втором квартале 2026 года после получения необходимых одобрений.О том, что «Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру» у «Яндекса», в феврале 2026 года писал РБК.Для финансирования сделки «Т-Технологии» используют заёмные средства. В компании объяснили, что сделка «объединит двух хедлайнеров рынка» и позволит группе «выстроить полномасштабную автомобильную экосистему».Для «Яндекса» же приоритетом остаются «направления, где кратно масштабировать бизнес позволяют экосистема и технологии компании».«Авто.ру» основал в 1996 году программист Михаил Рогальский. Сперва сайт работал как справочник и форум. Позже превратился в полноценную доску объявлений о купле-продаже транспорта с возможностью подобрать машину и кредит, проверить историю транспортного средства и найти модель под заказ.В 2014 году «Авто.ру» выкупил «Яндекс» за $175 млн. О том, что он обсуждает продажу актива, рассказал в декабре 2025 года «Ъ» со ссылкой на осведомлённые источники. Опрошенные им эксперты допускали, что потенциальная продажа связана с ухудшением ситуации на авторынке и ростом конкуренции среди сервисов объявлений.49% в ООО «Сервисы размещения объявлений» — юрлице «Авто.ру» — принадлежит структуре «Яндекса», ООО «Я.Финпроект». 51% — гендиректору «Яндекс Вертикалей» Павлу Алёшину, следует из данных «Контур.Фокуса».#новости #яндекс #автору #ттехнологии