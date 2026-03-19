Отчёт «Т-Технологий» за год: выручка — 1,4 трлн рублей, операционная чистая прибыль — 174,4 млрд рублей

Компания представила финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2025 год.Источник: «Т-Технологии»Выручка в четвёртом квартале выросла на 12% год к году и составила 378 млрд рублей. За год — на 49%, до рекордных 1,4 трлн рублей.Операционная чистая прибыль за квартал увеличилась на 41%, до 54,4 млрд рублей. За год — 174,4 млрд рублей (+43%). Она не учитывает покупку 10% в ЗПИФ «Консорциум.Первый», основном владельце «Яндекса», — то есть это чистая прибыль бизнеса именно «Т-Технологий».Общее количество клиентов экосистемы компании выросло на 13% год к году и составило 54,1 млн. Количество активных клиентов — 34,3 млн против 32,3 млн в четвёртом квартале 2024 года.Группа обслуживает текущие счета более 46,7 млн клиентов, свыше 1,6 млн клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, более 9,7 млн клиентов брокера «Т-Инвестиции».«Тинькофф» сменил название на «Т-Банк» в июне 2024 года. Тогда же обновили названия других продуктов и сервисов. Головная компания получила название «Т-Технологии» вместо «ТКС Холдинг». Группа также присоединила «Росбанк» в качестве филиала.