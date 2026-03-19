Минфин предложил обновлённый вариант поэтапного введения НДС на импортные товары с маркетплейсов

Соответствующие поправки в правительстве разрабатывают с осени 2025 года.Минфин России предлагает ввести НДС на иностранные товары с маркетплейсов с 2027 года по ставке 7%, в 2028 году — 14%, в 2029-м — 22%, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Но «окончательное решение будет за правительством».Ведомство опубликовало поправки к Налоговому кодексу в октябре 2025 года. Изначально оно предложило взимать налог по ставке 5% с 2027 года, в 2028-м поднять её до 10%, в 2029-м — до 15%, а в 2030-м — до 20% (ставка НДС на тот момент, с 1 января 2026-го она выросла до 22%).Речь шла как о зарубежных площадках, так и о российских, которые реализуют импортные товары, уточнял «Интерфакс». НДС предлагали удерживать независимо от того, облагается посылка таможенной пошлиной или нет.Минпромторг же предложил ввести НДС в 22% на покупку иностранных товаров через маркетплейсы уже с 2027 года — без поэтапного увеличения ставки. Ускорить принятие новых правил трансграничной онлайн-торговли просили в Минэкономразвития, говорили источники «Ведомостей».