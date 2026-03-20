«Оценки давать пока рано»: глава ЦБ — о влиянии ситуации на Ближнем Востоке на российскую экономику

Регулятор отметил, что не учитывал ослабление рубля при снижении ставки. Источник: скриншот трансляции ЦБИтоговый эффект от конфликта на Ближнем Востоке будет зависеть от «продолжительности и масштаба соответствующих геополитических событий», заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.В краткосрочной перспективе на российскую экономику могут повлиять более высокие цены на нефть и некоторые другие экспортируемые товары. В долгосрочной — конфликт может сказаться на перспективах роста мирового спроса, инвестиций, привести к повышению инфляции в странах-импортёрах энергоресурсов и нарушению цепочек поставок.«По сути — это очередной шок предложения, которое будет влиять на издержки в мире и в определённой мере переноситься в цены на российском рынке», — отметила Набиуллина. А «проблемы с логистикой могут оказать неблагоприятное влияние и на объёмы экспорта». В последние недели курс рубля ослаб, но «в целом колеблется примерно в том диапазоне, в котором он находился в течение 2025 года». Говорить о «выраженной тенденции» преждевременно, считает Набиуллина. Ослабление рубля связано с низкими ценами на нефть в январе и феврале 2026 года, а также с приостановкой действия бюджетного правила. Курс валют при решении о снижении ставки не учитывали. Для денежно-кредитной политики есть два фактора «неопределённости»: «изменение внешних условий» и уточнение параметров бюджетного правила. ЦБ беспокоит, что инфляционные ожидания всё ещё повышенные — несмотря на замедление инфляции. ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, «автоматически» её понижать не будут.