Минфин запланировал расширить обмен данными между ФНС и ЦБ для контроля за переводами между физлицами — СМИ

Чтобы выявлять доходы, которые физлица получают переводами и с которых не платят налоги.Минфин России подготовил законопроект о расширении обмена данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и ЦБ, пишут «Ведомости». По данным РБК, речь идёт о двух законопроектах, которые уже согласовала правкомиссия.Расширение информационного обмена позволит выявлять потенциально укрываемые от налоговой доходы, которые россияне получают переводами от других физлиц. Согласно пояснительной записке, сейчас такой заработок находится «за периметром налогового контроля».ФНС может запрашивать у банков выписки по счетам физлиц только при наличии предусмотренных Налоговым кодексом оснований. При этом денежные переводы между физлицами обычно не облагаются налогом, так как формально могут рассматриваться как «безвозмездная передача денег». Но под такие безвозмездные переводы могут маскироваться платежи по фактическим сделкам — например, за услуги или аренду.Документ предлагает обязать ЦБ передавать ФНС информацию о физлицах, для которых сработали критерии рисков «ведения предпринимательской деятельности». Признаки таких операций, форму и периодичность обмена определят в соглашении между регулятором и ведомством.ФНС будет передавать ЦБ данные, полученные от банков, об открытии и закрытии счетов, вкладов, банковских карт и электронных кошельков, а также сведения о «категориях доходов физлиц». Порядок и срок также установят по соглашению двух сторон.В основной «антиотмывочный» закон предлагают внести поправку, которая обяжет банки запрашивать у клиентов идентификационный номер налогоплательщика — как при обычной, так и при упрощённой идентификации. ЦБ предлагал обязать банки привязывать счета клиентов к ИНН в декабре 2025 года для борьбы с мошенниками.#новости