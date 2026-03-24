Артур Томилко
Деньги

«Т-Банк» запустил сервис для онлайн-расчётов по сделкам с недвижимостью

Расчёты проходят через аккредитив, который можно открыть «за несколько минут».

Источник: «Т-Банк» 
  • Сервис «Сделки» доступен бесплатно в приложении «Т-Банка» — его можно найти по названию, рассказали в компании.
  • Пользователю нужно выбрать тип недвижимости и указать адрес объекта. После этого система попросит подтвердить корректность данных и прислать выписку из ЕГРН, а затем предложит отправить заявку на проведение сделки.
  • Расчёты проходят через аккредитив, который можно открыть в приложении банка «за несколько минут». Покупатель может установить срок действия аккредитива — 30, 60, 90 или 180 дней.
  • На начальном этапе сервис доступен для сделок с недвижимостью на вторичном рынке, отмечают в «Т-Банке». Деньги покупателя блокируются на специальном счёте до перехода права собственности на объект. После подтверждения выполнения условий сделки деньги перечисляются продавцу.

  • Сервис обеспечивает «оперативную» проверку документов, а перевод средств «обычно занимает не более часа», говорят в банке. Если сделка не состоится, деньги возвращают на счёт покупателя.

  • В будущем в сервис планируют добавить также возможность расчётов по сделкам с автомобилями, земельными участками, гаражами и другими видами имущества.

