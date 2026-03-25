ЦБ рекомендовал банкам «проактивно и понятно» рассказывать клиентам о блокировках и шагах для снятия ограничений

Реагировать надо сразу и оставлять возможность дистанционно связаться с банком.Банкам нужно самостоятельно связываться с клиентами сразу после приостановки операций и дистанционного обслуживания на основании законодательства в сфере кибербезопасности и антиотмывочных мер, сообщил ЦБ.Они должны не только сообщать об ограничениях, но и указывать «правовые основания» и «пошагово разъяснять людям порядок действий для урегулирования ситуации».Если же банк «мотивированно» отказывается снимать ограничения — рассказывать, как обжаловать решение. Если клиент попал в базу данных ЦБ о мошеннических операциях — сообщить, как подать заявление об исключении из неё.При этом даже после блокировки доступа к онлайн-банкингу у клиентов должна быть возможность дистанционно связаться с организацией.В январе 2026 года «Ъ» сообщил о «сотнях жалоб» от клиентов российских банков на необоснованные блокировки карт и счетов за первые недели года. По словам газеты, в большинстве случаев причины блокировки пользователям непонятны, а запросы банкам перенаправляются в ЦБ. В Банке России тогда говорили, что с 1 по 19 января обращений граждан «было вдвое меньше обычного» — 7431.Таня БоброваДеньги24.12.2025ЦБ расширил список признаков мошеннических операций — добавил в том числе переводы незнакомому контакту при условии, что до этого человек перевёл крупную сумму сам себе по СБП Обновлённый перечень будет действовать с 2026 года.#новости #цб