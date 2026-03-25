С 1 апреля 2026 года физлицам запретят вывозить из России в ЕАЭС наличные рубли на сумму более $100 тысяч

Есть исключение.Указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, с 1 апреля 2026 года физлица не смогут вывозить из России в страны ЕАЭС (Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) наличные рубли на сумму, превышающую эквивалент $100 тысяч. Для юрлиц и ИП запрет введут независимо от суммы.Исключение — вывоз валюты через международные аэропорты России, которые определит правительство. Нужна будет заверенная банковская выписка, которая подтвердит снятие рублей со счёта или вклада физлица, юрлица или ИП.С 1 мая 2026 года документ запрещает физлицам, компаниям и ИП вывозить из России аффинированное золото в слитках общим весом более 100 г.Есть исключения: вывоз слитков в страны ЕАЭС через московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево и Кневичи во Владивостоке при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты; золото вывозит физлицо в государства, не входящие в ЕАЭС, через те же аэропорты и тоже с разрешением; золото вывозят юрлица и ИП в страны, не входящие в ЕАЭС. Указ не касается банков.До этого в России не было ограничений на вывоз наличных рублей за рубеж, отмечает Forbes. С марта 2022 года россияне не могут вывозить из страны наличную иностранную валюту, превышающую эквивалент $10 тысяч.