Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Крипто
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

СМИ напомнили о новых правилах переводов с 1 апреля 2026 года — операций между физлицами они не касаются

Только переводов в бюджетную систему.

Источник: «РИА Новости»
  • 26 марта 2026 года «РИА Новости», РБК и ФНС сообщили, что с 1 апреля 2026-го меняются правила перевода денежных средств.
  • Согласно новым требованиям, в реквизитах плательщика теперь надо будет указывать полное или сокращённое название юрлиц и банков. Физлицам придётся писать полностью фамилию, имя и отчество. Кроме того, в назначении платежа нужно оставить «исчерпывающую информацию о наименовании товаров, работ или услуг, номера и даты договоров, товарных документов» — но не более 210 символов.
  • СМИ отмечали — изменения «технические», они направлены на «совершенствование национальной платёжной системы».
  • После этого с комментарием к новостям выступил Минфин: он объяснил — «приказ не содержит концептуальных нововведений и не затрагивает операции по переводу средств между физлицами».
  • Он касается лишь порядка заполнения реквизитов для переводов в бюджетную систему. Речь идёт о платежах по налогам, сборам и штрафам, а также о переводах на казначейские счета.

#новости

4
1
1
29 комментариев