СМИ напомнили о новых правилах переводов с 1 апреля 2026 года — операций между физлицами они не касаются

Только переводов в бюджетную систему. Источник: «РИА Новости»26 марта 2026 года «РИА Новости», РБК и ФНС сообщили, что с 1 апреля 2026-го меняются правила перевода денежных средств.Согласно новым требованиям, в реквизитах плательщика теперь надо будет указывать полное или сокращённое название юрлиц и банков. Физлицам придётся писать полностью фамилию, имя и отчество. Кроме того, в назначении платежа нужно оставить «исчерпывающую информацию о наименовании товаров, работ или услуг, номера и даты договоров, товарных документов» — но не более 210 символов.СМИ отмечали — изменения «технические», они направлены на «совершенствование национальной платёжной системы».После этого с комментарием к новостям выступил Минфин: он объяснил — «приказ не содержит концептуальных нововведений и не затрагивает операции по переводу средств между физлицами».Он касается лишь порядка заполнения реквизитов для переводов в бюджетную систему. Речь идёт о платежах по налогам, сборам и штрафам, а также о переводах на казначейские счета.#новости