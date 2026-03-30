Евгения Евсеева
Деньги

Минфин рассказал о списке аэропортов, через которые разрешат вывозить в ЕАЭС наличные рубли на сумму более $100 тысяч

Всего в списке будет 17 терминалов.

  • Среди них московские Внуково, Шереметьево и Домодедово, калининградский Храброво, новосибирский Толмачёво и челябинский Баландино. Точный перечень ведомство не привело.
  • Среди документов, которые понадобятся для вывоза наличных, — справка об обмене иностранной валюты на рубли или выписка, которая подтвердит снятие рублей со счёта или вклада через банкомат. Если речь идёт о кредитах и займах, потребуется договор и расходный кассовый ордер.
  • В Минфине подчеркнули: речь не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения «значительной суммы наличных денег».
  • 25 марта 2026 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому физлицам с 1 апреля 2026-го запретят вывозить из России в ЕАЭС наличные рубли на сумму более $100 тысяч.

