CNBC: Акции производителя чипов Micron с середины марта 2026-го упали примерно на 30% — инвесторы ждут, что предложение на рынке ИИ-чипов догонит «экстремальный» спрос

На это в том числе указывают планы компании по увеличению капитальных расходов до $25 млрд.Источник: BloombergВ ходе торгов 30 марта 2026 года акции Micron упали на 9,9%, на премаркете 31 марта бумаги компании потеряли ещё около 0,8%, пишет CNBC. С 18 марта, когда компания отчиталась о росте выручки на 196% год к году по итогам второго квартала 2026 финансового года, её бумаги потеряли примерно на 30%.Опасения инвесторов связаны с планами Micron к августу 2026 года нарастить капитальные расходы до $25 млрд. В 2027 году компания собирается увеличить показатель ещё на $10 млрд. Рынок видит в этом не просто расширение производства, а сигнал о том, что предложение на рынке ИИ-чипов догонит спрос, отмечает издание.Кроме того, на падение акций Micron повлиял анонс технологии TurboQuant от Google 26 марта 2026 года, которая, по словам разработчиков, в несколько раз снижает необходимый для работы ИИ-моделей объём памяти.После анонса инвесторы начали продавать акции производителей чипов памяти и накопителей, писало Bloomberg. Бумаги SK Hynix тогда упали на 6,4%, акции производителя флеш-памяти Kioxia Holdings — на 5,7%, Micron — на 3,4%, Sandisk — на 3,5%.#новости #micron