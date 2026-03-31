Производитель продуктов питания, бытовой химии и косметики Unilever на три месяца закроет наём сотрудников из-за конфликта на Ближнем Востоке — Reuters

Он создал «серьёзные проблемы» для бизнеса компании. Источник: Stern Мораторий вводят минимум на три месяца, его могут продлить. Причина — обострение конфликта между США, Израилем и Ираном, пишет Reuters со ссылкой на служебную записку, разосланную сотрудникам.Как пишет издание, конфликт на Ближнем Востоке привёл к сбою торговых потоков и перебоям в поставках нефти и газа. А резкий рост цен на энергоносители замедлил производство в области химической промышленности.Несмотря на то, что компания производит большую часть своей продукции там же, где и продает её, она закупает химикаты, продукты питания, упаковку и другое сырьё, производство которых «требует больших затрат энергии».Глава одного из подразделений Unilever Фабиан Гарсия написал, что «макроэкономические и геополитические реалии, особенно в контексте конфликта на Ближнем Востоке, создают серьёзные проблемы на ближайшие несколько месяцев». #новости #unilever