Полина Лааксо
Деньги

Суд в Италии признал незаконными повышения цен на Netflix и обязал стриминг оповестить аудиторию о возможности вернуть часть денег

Сервис попробует оспорить решение.

Источник фото: Biometric Talent
  • Итальянский суд признал незаконными сразу четыре повышения стоимости подписок на Netflix — от 2017, 2019, 2021 и 2024 годов, пишет Ars Technica.
  • Иск подавала правозащитная группа Movimento Consumatori. Она утверждала, что действия компании нарушают местный закон о защите потребителей. Он «запрещает в одностороннем порядке изменять условия контракта или характеристики продукта или услуги без достаточных на то оснований, которые должны быть прописаны в том же контракте».
  • По её же подсчётам, подписчики премиум- и стандартного планов, оплачивающие стриминг с 2017 года, должны получить по €500 и €250 соответственно в качестве возмещения за переплаты.
  • Суд предписал стримингу в течение 90 дней проинформировать бывших и действующих клиентов «по email, почте, на своём сайте и в итальянских газетах» о праве на возвраты. Иначе его обяжут ежедневно выплачивать по €700 штрафа. По данным местного коммуникационного ведомства за 2025 год, число подписчиков Netflix в Италии составляло 5,4 млн человек.
  • Как отмечает Reuters, стриминг также должен будет снизить цены — за счёт «отката» незаконных повышений. Изменения, которые он вводил после апреля 2025 года, считаются законными, так как сервис к тому моменту уже прописал в соглашении, что в будущем может пересматривать цены по ряду причин.
  • В Netflix отрицают нарушение итальянских законов и планируют подать апелляцию.
Артур Томилко
Инвестиции
Netflix отчитался за 2025 год: число платных подписчиков достигло 325 млн, выручка выросла до $45,2 млрд

В 2026-м компания планирует нарастить расходы на контент на 10%, а также приостановить обратный выкуп акций, чтобы накопить средства для покупки Warner Bros. Discovery.

  • В четвёртом квартале 2025 года выручка Netflix выросла на 18% год к году и составила $12,1 млрд, чистая прибыль увеличилась почти на 30%, до $2,42 млрд, следует из отчёта.

