Ася Карпова
Деньги

OpenAI сделала ставку на рекламу, Anthropic — на инструменты для бизнеса и обе ждут роста затрат на обучение ИИ-моделей: как компании подходят к IPO

WSJ собрало показатели, которыми стартапы делились с инвесторами перед последними раундами финансирования.

По данным на февраль 2026-го, на Anthropic приходится 73% всех расходов компаний США на ИИ-инструменты. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.axios.com%2F2026%2F03%2F18%2Fai-enterprise-revenue-anthropic-openai&amp%3BpostId=2854269&postId=2854269" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Axios</a>
  • OpenAI и Anthropic собираются провести «потенциально крупнейшее» первичное публичное размещение акций в четвёртом квартале 2026 года, как сообщали источники WSJ и Bloomberg.
  • Обе компании могли бы достичь безубыточности к концу 2026-го благодаря росту числа корпоративных клиентов у Anthropic и рекламе в ChatGPT, но «ИИ-гонка» требует больших затрат на обучение новых ИИ-моделей.
  • OpenAI планирует потратить на вычислительные мощности $30 млрд в 2026 году, более $60 млрд в 2027-м, $121 млрд в 2028-м и $125 млрд в 2029-м. Даже с учётом почти двукратного роста продаж по сравнению с 2025 годом, она может понести крупнейшие убытки среди публичных компаний в истории, пишет WSJ. Anthropic прогнозирует затраты примерно в $42 млрд в 2029-м.
Ежегодные затраты на обучение моделей в миллиардах долларов. Здесь и далее источник: WSJ
Ежегодные затраты на обучение моделей в доле от выручки. Показатели Anthropic за 2025 год — оценочные. Прогнозы OpenAI охватывают период до 2030 года, Anthropic — до 2029-го
  • В презентациях для инвесторов компании даже включают два разных показателя прибыльности — с учётом трат на обучение и без них. Во втором случае прибыль OpenAI в 2029 году составит $80 млрд и приблизится к прибыли Nvidia в 2025-м, Anthropic с $60 млрд — к прибыли Meta* за тот же период.

Прогнозы по прибыли компаний до вычета налогов и без учёта расходов на обучение (вверху) и с ними (внизу)
  • Представитель OpenAI заявил WSJ, что у компании в приоритете рост, а не прибыль. Она могла бы сократить расходы на обучение, но «ожидает высокой окупаемости инвестиций». Стартап обещает выйти в «плюс» к 2030 году с годовой выручкой в $300 млрд. Anthropic раньше — в 2029-м с выручкой в $150 млрд.

  • Первой «половину выручки» должны приносить рядовые пользователи — с рекламы и подписок, сказал WSJ представитель компании. Anthropic же ориентируется на корпоративных клиентов.

  • Сейчас доход OpenAI с подписок не покрывает даже затраты на обработку запросов чат-боту, пишет WSJ. Они составляют «миллиарды долларов в год» — половину текущей выручки. В марте 2026-го FT со ссылкой на источники сообщило, что OpenAI собирается удвоить штат до конца года и сфокусироваться на инструментах для бизнеса.

Годовая выручка по сегментам, в миллиардах долларов: новые продукты, корпоративные клиенты, рядовые пользователи
  • В марте 2026 года Bloomberg писало, что Anthropic удвоила выручку благодаря спросу на ИИ-редактор кода Claude Code у корпоративных клиентов и рядовых пользователей. Они начали переходить на сервис летом 2025-го из других редакторов типа Cursor, чтобы пользоваться последними моделями Anthropic без наценки.
  • В ходе последнего раунда финансирования в феврале 2026 года Anthropic привлекла $30 млрд при оценке в $380 млрд. OpenAI в начале апреля закрыла раунд на $122 млрд при оценке в $852 млрд.
*Meta, которая владеет Facebook, признана экстремистской и запрещена на территории России.

