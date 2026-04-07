Операционная прибыль Samsung в первом квартале 2026-го выросла в восемь раз год к году — до $37,9 млрд

Это произошло из-за роста цен на чипы, вызванного их дефицитом.Источник: ReutersПолный отчёт за первый квартал 2026 года, завершившийся в марте, Samsung опубликует 30 апреля, пишет Reuters. Пока компания сообщила о рекордной операционной прибыли в $37,9 млрд — она увеличилась на 755% по сравнению с первым кварталом 2025-го, отмечает Bloomberg.Компания достигла рекордных показателей на фоне продолжающегося дефицита чипов памяти. Samsung увеличила как объёмы продаж, так и маржу из-за роста цен на процессоры. Около 90% от всей операционной прибыли компании за первый квартал 2026-го пришлось на сегмент памяти, подчёркивают опрошенные Bloomberg аналитики.Акции Samsung на торгах 7 апреля 2026 года выросли на 1,8%. Рост с начала 2026-го составил более 60%, отмечает Reuters. За 2025 год бумаги южнокорейской компании подорожали примерно на 125%.В марте 2026-го Bloomberg писало, что Samsung запланировал инвестировать рекордные $73 млрд в производство чипов. Капитальные расходы компании составят больше половины от ожидаемой годовой операционной прибыли.