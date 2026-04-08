ЦБ запланировал разрешить банкам заключать договоры с новыми клиентами по видеосвязи — без личной встречи

Эксперимент собираются запустить до конца 2026 года. ЦБ разрабатывает для этого экспериментально-правовой режим (ЭПР), пишут «Ведомости со ссылкой на источники. Разработку подтвердили в Национальном совете финансового рынка (НСФР).ЭПР находится в стадии согласования с профильными ведомствами — ФСБ, Росфинмониторингом, Минфином и Минцифры. В НСФР рассчитывают, что режим одобрят в первой половине 2026 года. После этого до конца 2026-го запустят пилотный проект.Банки смогут использовать только отечественные решения, которые «соответствуют требованиям безопасности и защиты данных». Для идентификации и подписания документов нужно будет пройти верификацию через «защищённый видеоканал».Если эксперимент будет успешным, это упростит и ускорит процедуру оформления кредитов — особенно для жителей отдалённых регионов и тех, кто предпочитает дистанционный формат общения с банком.Среди банков, которые готовы присоединиться к эксперименту — ВТБ, «Альфа-банк» и «Россельхозбанк», говорят источники «Ведомостей».