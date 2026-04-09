В австрийской Raiffeisen назвали «сизифовым трудом» попытки уйти из России

Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает попытки продать бизнес в России, сообщил глава набсовета группы Эрвин Хамеседер на годовом собрании акционеров. Об этом пишет «Интерфакс».RBI продолжает работать над продажей российского бизнеса. Учитывая сложность ситуации, это сизифов труд.Эрвин Хамеседер, глава набсовета RBIХамеседер отметил, что кредитование в России «практически полностью остановлено». Кроме того, до сих пор действуют ограничения по наращиванию бизнеса в стране.Австрийская RBI (владелец «Райффайзенбанка» и «Райффайзен Инвестиции») собирается уйти из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале банка без спецразрешения. Банк числится в перечне системно значимых. В октябре 2025 года Reuters писало, что компания снова не смогла продать российский бизнес из-за «сопротивления властей».Российский бизнес группы по итогам 2025 года зафиксировал чистый убыток в €86 млн. Причина — расходы на судебное разбирательство с «Распериа трейдинг лимитед», совладельцем австрийского строительного концерна Strabag. Евгения ЕвсееваДеньги09.10.2025«Мы не сдаёмся»: австрийский Raiffeisen заявил, что продолжает искать покупателя на российскую «дочку» Список претендентов ещё не закончился.