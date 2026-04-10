«Ъ»: UniCredit отказался от продажи российского бизнеса — вместо этого банк запланировал свернуть его

Уйти из России он пытается с 2022 года. Источник: CNBCОб этом «Коммерсанту» рассказали источники, знакомые с планами группы. На запрос издания в банке не ответили.По словам собеседников «Ъ», если раньше основным вариантом выхода с российского рынка UniCredit видела продажу банка, то теперь рассматривает «сворачивание бизнеса до нуля» — вплоть до сдачи банковской лицензии и ликвидации банка.Итальянский UniCredit начал переговоры о продаже бизнеса в России ещё в мае 2022 года. Процесс затянулся из-за запрета проводить сделки с акциями и долями в уставном капитале отдельных банков без разрешения правкомиссии.В апреле 2024 года источники Reuters говорили, что Европейский центробанк (ЕЦБ) потребует от UniCredit сократить присутствие в России. Глава группы Андреа Орчел позже сказал, что «каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с Россией, вероятно, получил [такое] письмо».В июне UniCredit подал иск к ЕЦБ. В компании утверждали, что, выдвигая требование как можно скорее покинуть Россию, ЕЦБ нарушает права собственности и посягает на свободу ведения бизнеса. Тогда же банк попросил заморозить предписание, но суд отклонил просьбу.В мае 2025-го «Ъ» сообщал, что основным претендентом на российский бизнес UniCredit выступают структуры «Альфа-групп». В компании это опровергали.Евгения Евсеева