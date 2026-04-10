«Ликвидация бизнеса в России не рассматривается»: в UniCredit ответили на сообщение о планах свернуть операции вместо продажи российского бизнеса

О том, что итальянский UniCredit отказался от продажи российского бизнеса и вместо этого рассматривает его «сворачивание до нуля» с дальнейшей сдачей лицензии и ликвидацией, 10 апреля 2026 года написал «Ъ» со ссылкой на источники. В банке тогда не ответили на запрос издания.Теперь компания заявила Reuters и «РИА Новости», что не планирует ликвидировать российский бизнес или возвращать банковскую лицензию своей «дочки» в России. «Любые сообщения или предположения, указывающие на обратное, необоснованны», — заявили в пресс-службе.Стратегия группы в отношении бизнеса в России остаётся без изменений. Операции компании сейчас сосредоточены на проведении платежей международных компаний — в частности, в евро и долларах.UniCredit начал предварительные переговоры о продаже бизнеса в России ещё в 2022 году, писало Bloomberg. Процесс затянулся на фоне необходимости одновременно соблюдать требования как европейских регуляторов, так и российских властей. В ноябре 2025 года глава группы Андреа Орчел говорил, что российский бизнес остаётся для банка «стратегической проблемой», но «процесс не стоит на месте».