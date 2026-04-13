Минцифры предложило механизм возврата денег пострадавшим от телефонных мошенников — Forbes

Финальной версии поправок ко второму чтению второго пакета мер по защите от мошенников пока нет, уточнили в ведомстве.Минцифры направило главе комитета Госдумы по информполитике Сергею Боярскому доработанный пакет поправок о мерах борьбы с мошенниками, пишет Forbes со ссылкой на копию. Основные из них, по плану, вступят в силу с 1 марта 2027 года, отдельные положения — с 1 сентября 2027 года и с 1 января 2028 года.Госдума поддержала в первом чтении второй пакет мер по защите от мошенников в феврале 2026 года. В Минцифры уточнили изданию, что сейчас поправки согласовывают ко второму чтению с заинтересованными ведомствами, финальной версии нет. В комитете Госдумы по информполитике отказались от комментариев.По словам Forbes, среди основных обновлений — порядок возмещения денег, украденных мошенниками. Возмещать средства могут обязать операторов связи и банки. Пострадавший сможет подать заявление в ГИС «Антифрод» через Госуслуги.При переводах «без добровольного согласия» оператор будет возмещать деньги при соблюдении определённых условий. В частности, если он нарушил требования по работе с ГИС «Антифрод», абонентский номер клиента указан в договоре с банком, перевод сделали после звонка или SMS с того же номера, а банк при этом выполнил требования закона «О национальной платёжной системе» в отношении спорных переводов.Банки и операторы будут возвращать деньги, если клиент обратился в течение десяти рабочих дней после перевода и по факту хищения есть постановление о возбуждении уголовного дела. Также банки смогут отказывать в операциях «при признаках воздействия вредоносного ПО». Но перевод можно будет подтвердить лично или с помощью представителя у оператора.Таня БоброваПраво23 марВо втором пакете мер по защите от мошенников предложили запретить пожилым россиянам по умолчанию получать звонки из-за рубежа на стационарные телефоны — Forbes А детям — принимать на свои телефоны SMS-коды подтверждения аутентификации.Россиянам старше 60 лет могут отключить звонки из-за рубежа на стационарные телефоны — такое предложение есть в новой версии второго пакета антимошеннических мер, пишет Forbes.#новости