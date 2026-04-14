Таможенные органы стали начислять бизнесу повышенные пошлины на ввозимые из ЕАЭС товары, которые произвели в «недружественных» странах — Forbes

Это может привести к увеличению цен в рознице, полагают собеседники издания.Об этом Forbes рассказали представители крупных консалтинговых и юридических компаний. Повышенные ставки варьируются от 15% до 50% и будут действовать до конца 2027 года. Разница между повышенной ставкой и базовой обычно «значительно» отличается, отмечает издание: например, духи из Франции облагаются по ставке 20%, базовая же ставка — 6,5%.Раньше таможенники действовали в соответствии с письмом ФТС от 2023 года. Согласно им, если продукция «приобрела статус товара ЕАЭС», доплачивать пошлину не нужно.Но, по словам партнёра Б1 Вильгельмины Шавшиной, в последние месяцы бизнесу всё чаще доначисляют её в отношении товаров, происходящих из «недружественных» стран, приобретённых в ЕАЭС и ввезённых в России как товар союза. Такие случаи фиксируют с 2025 года.Изменение подходов таможенных органов, очевидно, вызвано желанием пресечь схемы ухода от введённых в России антисанкционных мер как недобросовестных практик, вследствие чего бюджет теряет доходы и не достигает целей антисанкционного регулирования.Вильгельмина Шавшина, партнёр Б1По словам собеседников Forbes, в результате некоторые компании вынуждены сокращать свой продуктовый портфель, а в будущем такая практика таможенных органов «может привести к существенному повышению розничных цен на ряд товаров».Например, на непродовольственные товары повседневного спроса — на 10-15%, в отдельных сегментах — до 30%. А «наиболее уязвимы» одежда и косметика, которые продают на маркетплейсах.Таможня ссылается на действующие нормы, в том числе постановление правительства о повышенных пошлинах для продукции из «недружественных» стран, говорят собеседники. Но конструкция права ЕАЭС предполагает, что ввозные пошлины уплачивают один раз, после чего товар приобретает статус товара ЕАЭС и может свободно перемещаться между странами, отметил партнёр юрфирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнёры» Владимир Чикин.Он считает, что в таких условиях компаниям следует более внимательно подходить к подтверждению происхождения товаров, пересматривать логистические цепочки и учитывать возможные таможенные риски. «Ключевое» — иметь надлежащие документы о покупке товара на территории ЕАЭС уже со статусом товара союза, полагает партнёр, руководитель налоговой и таможенной практики CLS Екатерина Смоловая.