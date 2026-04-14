В Госдуму внесли законопроект, который предлагает установить размер договора рассрочки на уровне не более 400 тысяч рублей

А клиент сможет погашать рассрочку только безналично.О внесении законопроекта о «совершенствовании регулирования сервисов оплаты покупок частями» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.Поправки дополнят закон о правилах работы сервисов рассрочки, который вступил в силу 1 апреля 2026 года. По нему, если обязательства заёмщика по рассрочке превысят 50 тысяч рублей, оператор должен передать информацию в бюро кредитных историй. Документ также ограничивает размер неустойки при просрочке платежа и максимальный период беспроцентной рассрочки.По словам Аксакова, по законопроекту максимальный размер цены договора рассрочки составит 400 тысяч рублей, а погашать долг можно будет только безналично. На операторов рассрочки будут распространены отдельные требования антиотмывочного законодательства — если ЦБ увидит высокие риски подозрительных операций, сервис уберут из реестра.Авторы также предлагают исключить «риски претензий» со стороны продавца в адрес покупателя в случае недобросовестных действий сервиса рассрочки: обязательства покупателя перед продавцом будут считаться исполненными в момент внесения первого платежа.