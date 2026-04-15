Разработчик оборудования для фильтрации трафика «Градиент» в 2025 году получил заём на 11,35 млрд рублей от «Ростелекома» и неназванных кредиторов — CNews

В феврале 2026 года 9,35 млрд рублей долга погасили за счёт проведения дополнительной эмиссии акций. Фото «РДП.ру» АО «Градиент» владеет 100% ООО «РДП.ру» — «фактически монопольного» поставщика систем глубокого анализа трафика (DPI), которые используются в оборудовании для блокировок (ТСПУ), пишет CNews.По данным издания, в 2025 году «Градиент» получило заём почти на 12 млрд рублей от «контролирующего участника», которым выступает «Ростелеком», и неназванных кредиторов. В частности, «Ростелеком» мог предоставить компании 2 млрд рублей, а остальные кредиторы — еще 9,35 млрд рублей.В феврале 2026 года «Градиент» вернул заём на 9,35 млрд рублей за счёт проведения допэмиссии акций, говорится в пояснительной записке к отчётности компании, с которой ознакомилось CNews.Тогда же уставной капитал «Градиента» увеличился со 100 тысяч рублей до 93,55 млн рублей, а добавочный — со 100 млн рублей до 9,35 млрд рублей. В «Ростелекоме» это объяснили «внутригрупповой реструктуризацией».Опрошенные изданием эксперты допускают, что дополнительный капитал компании могли предоставить «новые инвесторы», не связанные с кредиторами. Однако подтвердить это, опираясь на публичные данные, нельзя.«Ростелеком» учредил АО «Градиент» летом 2025 года. Затем компании передали контроль над «РДП.ру». Некоторые эксперты тогда предположили, что последняя «сосредоточится на госзаказах», отмечает CNews. По данным «Контур Фокуса», выручка «РДП.ру» за 2025 год составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль — 837 млн рублей.В марте 2026 года «Ъ» сообщил, что Минцифры планирует к 2030 году увеличить пропускную мощность оборудования для фильтрации трафика до 954 Тбит/с. Для этого на федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности» выделят дополнительно 14,9 млрд рублей.