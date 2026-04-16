Мексиканский стартап Plata бывших управленцев «Тинькофф» привлёк $405 млн при оценке в $5 млрд

В октябре 2025 года оценка составляла $3,1 млрд. Сооснователь Plata Нери Толлардо. Источник: Arab FoundersРаунд возглавил Bicycle Capital — инвестфонд бывших сотрудников SoftBank. В нём также приняли участие Kora, BTG Pactual и Qatar Investment Authority — суверенный фонд Катара, пишет Bloomberg.По словам издания, Plata переживает «переломный» момент: новая волна финтех-сервисов конкурирует с традиционными кредиторами на рынке с «одним из самых больших дефицитов банковских услуг».В феврале 2026 года компания получила банковскую лицензию в стране и начала работать как полноценный банк.Как пишет Bloomberg, у Plata более 3,5 млн активных клиентов с кредитными картами. По собственным данным компании, за три года она привлекла более $2 млрд и нарастила выручку до $600 млн в год. Кредитный портфель за 2025 год — $563 млн.Plata запустили в 2023 году бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов. В феврале 2025 года Олег Тиньков рассказывал, что консультирует компанию и это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике».В октябре того же года стартап привлёк $250 млн при оценке в $3,1 млрд, а в декабре — $500 млн, но новую оценку не назвали.Артур ТомилкоИнвестиции26.06.2025Олег Тиньков и Майкл Калви рассказали, что выступили ранними инвесторами мексиканского финтех-стартапа Plata выходцев из «Тинькофф» На старте проекта они вместе с другими топ-менеджерами вложили суммарно $300 млн, сообщили предприниматели в интервью журналистке Елизавете Осетинской. #новости #plata