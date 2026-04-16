Евгения Евсеева
Деньги

Мексиканский стартап Plata бывших управленцев «Тинькофф» привлёк $405 млн при оценке в $5 млрд

В октябре 2025 года оценка составляла $3,1 млрд.

Сооснователь Plata Нери Толлардо. Источник: Arab Founders
  • Раунд возглавил Bicycle Capital — инвестфонд бывших сотрудников SoftBank. В нём также приняли участие Kora, BTG Pactual и Qatar Investment Authority — суверенный фонд Катара, пишет Bloomberg.
  • По словам издания, Plata переживает «переломный» момент: новая волна финтех-сервисов конкурирует с традиционными кредиторами на рынке с «одним из самых больших дефицитов банковских услуг».
  • В феврале 2026 года компания получила банковскую лицензию в стране и начала работать как полноценный банк.
  • Как пишет Bloomberg, у Plata более 3,5 млн активных клиентов с кредитными картами. По собственным данным компании, за три года она привлекла более $2 млрд и нарастила выручку до $600 млн в год. Кредитный портфель за 2025 год — $563 млн.
  • Plata запустили в 2023 году бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов. В феврале 2025 года Олег Тиньков рассказывал, что консультирует компанию и это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике».
  • В октябре того же года стартап привлёк $250 млн при оценке в $3,1 млрд, а в декабре — $500 млн, но новую оценку не назвали.
Артур Томилко
Инвестиции
Олег Тиньков и Майкл Калви рассказали, что выступили ранними инвесторами мексиканского финтех-стартапа Plata выходцев из «Тинькофф»

На старте проекта они вместе с другими топ-менеджерами вложили суммарно $300 млн, сообщили предприниматели в интервью журналистке Елизавете Осетинской.

Майкл Калви и Олег Тиньков. Скриншот vc.ru

