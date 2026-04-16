Российские банки второй день отключены от сервиса проверки паспортов клиентов — СМИ

Компании использует его в том числе при принятии решений о выдаче кредитов.Источник: emigranto.ru15 апреля 2026 года банки столкнулись со сбоями при подключении к сервису для проверки паспортных данных клиентов через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), пишут «Ъ» и Forbes. По словам собеседников изданий, отключение затронуло все банки, а сроки восстановления работы сервиса неизвестны.Согласно письму Минцифры банкам, с которым ознакомился «Ъ», сама СМЭВ работает исправно. По словам источника газеты в банке «из топ-5», МВД отключило организации от сервиса без объснения причин в одностороннем порядке. В МВД на запрос газеты не ответили.Источник издания отмечает, что «день-два простоя — не большая проблема», но длительное отключение «сильно ударит по банковским процессам». Сервис, например, используют при принятии решений о выдаче кредитов. По словам собеседников, основные проблемы возникают при онлайн-обслуживании.В конце марта 2026 года МВД предложило брать плату с банков и операторов связи за информацию о гражданах из базы данных, писал «Интерфакс». Инициативу раскритиковала Ассоциация больших данных (объединяет «Сбер», «Газпромбанк», «Т-Банк», МТС и другие компании). Идею также не поддержали Росфинмониторинг и ЦБ.