Белорусский «Альфа-банк» рассказал, что с 21 апреля 2026 года его карты Mastercard перестанут работать в странах ЕС

В марте 2026 года отключились карты Visa.В компании сообщили, что «надеялись, что [их] обойдёт стороной» блокировка карт Mastercard, но «получили уведомление» — они перестанут работать с 21 апреля.Причины не указываются — но в марте карты Visa белорусских «Альфа-банка», «Белгазпромбанка» и «Белагропромбанка» отключили по решению платёжной системы.Среди стран, где перестанут работать карты: Великобритания, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия.В этих странах больше нельзя будет расплачиваться или снимать наличные через банкоматы. В Беларуси карты продолжат работать. Банк посоветовал снять деньги с карты заранее — для этого он убрал комиссию за выдачу средств в банкоматах за границей.