«Делать оценки преждевременно»: ФНС отвергла сообщения, что до 10 млн россиян могут попасть под усиленный контроль налоговой из-за переводов на карты

В «рисковую» зону попадут только те, кто «с высокой вероятностью» получает незадекларированные доходы.Источник: «Опора России»В марте 2026 года в Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за переводами физлиц. Среди прочего Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право получать от ЦБ информацию о физлицах «с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности», писало РБК.«Интерфакс» уточнял со ссылкой на Минфин, что по плану «отправной точкой контроля» станет превышение лимита неподтверждённого дохода в 2,4 млн рублей в год. Это сумма максимального годового дохода для самозанятых и предельный размер дохода физлица для минимальной ставки НДФЛ.17 апреля 2026 года «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов написали, что под усиленный контроль налоговой из-за переводов на карты могут попасть 7-10 млн россиян. В первую очередь, речь о тех, кто регулярно получает доход от услуг, сдачи площадей в аренду или торговли, но не оформлен как самозанятый или ИП, говорили собеседники.По словам ФНС, которые приводит РБК, делать оценки количества граждан, «попадающих в рисковую зону» при переводах между физлицами, преждевременно.Внесённый в Госдуму законопроект предполагает, что налоговая будет получать от ЦБ информацию о россиянах, по счетам которых есть операции с «признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения такими физлицами доходов от иных физлиц». Критерии таких операций пока прорабатывают.Сумма же поступивших на счёт переводов, по плану, будет лишь одним из признаков «рисковых» операций, добавили в ФНС. Налоговая также хочет учитывать «системность и ритмичность» поступлений, круг контрагентов и «иные существенные факторы».В «рисковую» зону попадут только те, кто «с высокой вероятностью» получает незадекларированные доходы. Переводы на личные счета от близких родственников «в рамках жизненных обстоятельств» не подпадут под контроль, даже если они частые, отметили в ФНС.