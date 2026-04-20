Часть крупных банков восстановила доступ к сервису проверки паспортов клиентов

Но у средних и маленьких банков он до сих пор не работает. Источник: «РИА Новости»Об этом «Коммерсанту» рассказал глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Речь о Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).По словам источника «Ъ», вновь проверять паспорта через систему могут «Россельхозбанк» и ТКБ. В специалисты по информационной безопасности также упоминали ВТБ, «Альфа-банк», ПСБ, МКБ, «Дом.рф», а также «Вайлдберриз банк».При этом глава комитета по информбезопасности Ассоциации российских банков Андрей Федорец отмечает, что у средних и небольших банков СМЭВ до сих пор не работает. Об этом же говорит председатель совета директоров «Первоуральскбанка» Михаил Брюханов.Доступ восстанавливается у тех, кто отчитался перед МВД о выполнении предписанных требований по защите информации, в том числе о получении аттестата соответствия на информационные системы, предполагает директор Национального аттестационного центра Дмитрий Пойгин. В конце марта 2026 года МВД предложило брать плату с банков и операторов связи за информацию о гражданах из базы данных, писал «Интерфакс». Инициативу раскритиковала Ассоциация больших данных (объединяет «Сбер», «Газпромбанк», «Т-Банк», МТС и другие компании). Идею также не поддержали Росфинмониторинг и ЦБ.Таня БоброваДеньги16 апрРоссийские банки второй день отключены от сервиса проверки паспортов клиентов — СМИ Компании использует его в том числе при принятии решений о выдаче кредитов.#новости #банки