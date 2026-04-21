Минпромторг предложил установить размер технологического сбора на уровне 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук — РБК

Минпромторг разработал порядок, размер и сроки выплаты технологического сбора, пишет РБК со ссылкой на проекты постановлений и распоряжений правительства. Содержание документа изданию подтвердили источники в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В министерстве заявили, что «работа в указанном направлении ведётся».

Размер технологического сбора для смартфонов составит 250 рублей, для ноутбуков — 500 рублей, для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой — 100 рублей, для других телефонов — 25 рублей. В будущем список электроники, которая попадёт под сбор, планирую расширить.

Оплачивать его должны будут производители и поставщики техники — как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Это станет обязательным условием для допуска товаров к продаже.

Компании должны будут заранее подавать уведомление о вводе товара в оборот (кому — не уточняется). Затем «специальная система» в течение трёх дней рассчитает сумму сбора. После этого у бизнеса будет десять дней на оплату — ещё через три дня «система» подтвердит платёж и разрешит начать продажи. Если уплаченной суммы будет недостаточно, предприниматель получит уведомление об отказе в продаже.

При этом штрафы за просрочку оплаты сбора не предусмотрены. Деньги будут взыскивать по правилам Налогового кодекса. Если уплаченная сумма превышает размер сбора, переплату можно будет вернуть по заявлению.



Участники рынка, опрошенные РБК, отмечают, что предложенный порядок уплаты сбора может негативно сказаться как на импортёрах, так и на отечественных производителях. Смартфоны и ноутбуки относятся к быстро оборачиваемым товарам, поэтому «более справедливым» было бы взимание сбора после продажи техники, а не при введении её в оборот, считают в АКИТ.

Закон о технологическом сборе приняли в 2025 году. Полученные за счёт него деньги планируют направить на господдержку электронной и радиоэлектронной промышленности, а также развитие локального производства.