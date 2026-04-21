Артур Томилко
Деньги

Минпромторг предложил установить размер технологического сбора на уровне 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук — РБК

Взимать его начнут с 1 сентября 2026 года.

Фото ТАСС
  • Минпромторг разработал порядок, размер и сроки выплаты технологического сбора, пишет РБК со ссылкой на проекты постановлений и распоряжений правительства. Содержание документа изданию подтвердили источники в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В министерстве заявили, что «работа в указанном направлении ведётся».
  • Размер технологического сбора для смартфонов составит 250 рублей, для ноутбуков — 500 рублей, для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой — 100 рублей, для других телефонов — 25 рублей. В будущем список электроники, которая попадёт под сбор, планирую расширить.
  • Оплачивать его должны будут производители и поставщики техники — как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Это станет обязательным условием для допуска товаров к продаже.

  • Компании должны будут заранее подавать уведомление о вводе товара в оборот (кому — не уточняется). Затем «специальная система» в течение трёх дней рассчитает сумму сбора. После этого у бизнеса будет десять дней на оплату — ещё через три дня «система» подтвердит платёж и разрешит начать продажи. Если уплаченной суммы будет недостаточно, предприниматель получит уведомление об отказе в продаже.

  • При этом штрафы за просрочку оплаты сбора не предусмотрены. Деньги будут взыскивать по правилам Налогового кодекса. Если уплаченная сумма превышает размер сбора, переплату можно будет вернуть по заявлению.

  • Участники рынка, опрошенные РБК, отмечают, что предложенный порядок уплаты сбора может негативно сказаться как на импортёрах, так и на отечественных производителях. Смартфоны и ноутбуки относятся к быстро оборачиваемым товарам, поэтому «более справедливым» было бы взимание сбора после продажи техники, а не при введении её в оборот, считают в АКИТ.

  • Закон о технологическом сборе приняли в 2025 году. Полученные за счёт него деньги планируют направить на господдержку электронной и радиоэлектронной промышленности, а также развитие локального производства.

  • В ноябре «Ведомости» писали, что Минпромторг предложил установить тариф технологического сбора на уровне 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук.

#новости #минпромторг #техсбор

49 комментариев