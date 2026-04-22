Операторы попросили Минцифры отложить введение платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц — «Ведомости»

Компании не успевают настроить свои системы к 1 мая 2026 года. Источник: «Ъ» Возможную отсрочку операторы обсуждали в Минцифры в середине апреля 2026 года, рассказали источники «Ведомостей» из числа участников встречи.По словам двух из них, операторы технически не готовы взимать с абонентов плату из-за сложностей с настройкой биллинговых систем, которые позволяют в реальном времени учитывать потребление трафика, тарифицировать его и выставлять счета большому количеству абонентов с разными тарифами и условиями.Ещё один собеседник газеты говорит, что компании трактуют требование по-разному: кто-то готов вводить ограничения с 1 мая, кто-то просит время до осени, чтобы разобраться с тарифными планами и «сделать нововведения не такими болезненными для потребителей».Кроме того, до конца непонятно, что должны делать операторы при превышении лимита в 15 ГБ — «резать скорость» до минимума, автоматически списывать средства со счёта или отключать интернет, рассуждают источники.Также неясно, какой трафик нужно считать международным: к примеру, некоторые российские компании используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса. При этом за счёт установленной в России CDN (сеть доставки контента) трафик Google фактически превращается в российский, но после замедления YouTube пользователи вынуждены использовать VPN для доступа к платформе. В Минцифры на запрос «Ведомостей» не ответили. Представители T2, «Мегафона», «Билайна» и МТС отказались от комментариев.Опрошенные газетой эксперты говорят, что активный абонент потребляет 25-30 ГБ интернета в месяц — в этот объём входит и российский и международный трафик. По мнению главы Telecom Daily Дениса Кускова, больше 15 ГБ может потребоваться для использования зарубежных нейросетей, скачивания фильмов и просмотра YouTube «в большом объеме»Чтобы израсходовать 15 ГБ VPN-трафика в месяц, абонент должен его вообще не выключать, добавляет он. Но если пользователь не использует раздельное туннелирование, то весь его трафик будет выглядеть как зарубежный. В конце марта собеседники Forbes рассказали, что Минцифры «попросило» операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц в мобильных сетях. По их словам, ограничения должны заработать до 1 мая 2026 года. BBC писало, что за каждый гигабайт сверх лимита могут взымать в среднем по 150 рублей.Артур ТомилкоСервисы16 апрВладельцы каналов связи между Россией и Европой подписали мораторий на их расширение, чтобы ограничить рост использования VPN — РБК Когда существующие полосы пропуска зарубежного трафика заполнятся, операторам придётся блокировать часть соединений или повышать плату за доступ к иностранным ресурсам, поясняют собеседники издания. #новости