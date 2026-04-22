Условия переводов по СБП с 1 мая 2026 года для граждан и бизнеса не изменятся — ЦБ

Опубликованный регулятором документ о тарифах — «редакционного характера».Источник: ЦБВ апреле 2026 года на сайте ЦБ появилось решение совета директоров о тарифах на услуги Банка России за денежные переводы, которые оплачивают клиенты регулятора в Системе быстрых платежей (СБП). Документ вступит в силу с 1 мая 2026-го.22 апреля «Газета.ru» сообщила, что платными станут транзакции, «где одной из сторон выступает коммерческая структура» — от покупки кофе по QR-коду до перечисления оплаты самозанятому. Изменения напрямую затрагивают финансовые организации, а опосредованно — самозанятых, ИП и юрлица.В ЦБ пояснили «РБК Инвестициям», что изменения в тарифах — «исключительно редакционного характера» и не касаются стоимости услуги. Например, ранее действовавшие тарифы СБП сведены в один документ.Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними, добавил регулятор. Все размеры тарифов остались без изменений.Сейчас переводить деньги самому себе можно бесплатно при общей сумме до 30 млн рублей в месяц. Лимит на бесплатные переводы другим физлицам — 100 тысяч рублей. Пороги для оплаты товаров и услуг не установлены — ежемесячная сумма может быть любой, говорится на сайте системы.#новости #сбп