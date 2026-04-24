ЦБ понизил ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых

Это восьмое снижение подряд.Фото «Ъ» Регулятор сообщил, что «динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг». При этом устойчивый рост цен продолжается, а внешние условия и параметры бюджетной политики остаются «неопределёнными».В первом квартале 2026 года инфляция с поправкой на сезонность составила 8,7% в годовом выражении после 4,4% в четвёртом квартале 2025-го. ЦБ объясняет это разовыми факторами — прежде всего повышением НДС и индексацией регулируемых цен и тарифов.Инфляционные ожидания населения снизились. При этом ценовые прогнозы бизнеса существенно не изменились, а общие ожидания будущей инфляции сохраняются «на повышенном уровне», отметил регулятор.Несмотря на снижение ВВП в начале 2026 года, ЦБ сохранил прогноз по росту экономики по итогам всего года на уровне 0,5%-1,5%. По данным ЦБ, напряжённость на рынке труда постепенно снижается. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться и находится на минимальном значении с середины 2023 года, следует из проведённых регулятором опросов.Дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставки будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Следующее заседание запланировано на 19 июня 2026 года. Большинство аналитиков, опрошенных «Ведомостями» и РБК прогнозировали, что ЦБ снизит ставку до 14,5%. Эксперты отмечали, что удерживать её на высоком уровне при замедлении экономического роста «нецелесообразно», но и ускорять снижение рискованно из-за возможного разгона инфляции.Средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках в апреле 2026 года снизилась до 13,39% годовых.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.ЦБ начал цикл снижения ставки в июне 2025 года. Тогда регулятор понизил её до 20% после четырёхмесячного сохранения на уровне 21%. Затем ставку опускали ещё семь раз подряд, в марте 2026 года — до 15%.#новости #ключеваяставка #цб