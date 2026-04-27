«Т-Банк» добавил для пользователей iPhone возможность бесконтактной оплаты без подключения к интернету

На первом этапе она будет доступна на биометрических терминалах «Сбера». Функция начнёт работать после первой оплаты с подключенным интернетом. В этот момент приложение «Т-Банка» автоматически настроит защиту и создаст для устройства цифровой сертификат, «который обеспечит безопасную оплату в будущем», рассказали в компании.После этого оплачивать покупки можно будет без подключения к интернету, но вход в приложение банка должен быть настроен через Face ID или Touch ID. Данные карты при этом «не используются, не сохраняются и никуда не передаются».Доступ в интернет может понадобиться если банк сочтёт операцию небезопасной. Тогда потребуется «дополнительная актуализация сертификата», затем офлайн-оплата зарабоатет снова.На первом этапе бесконтактная оплата без подключения к интернету доступна на биометрических терминалах «Сбера», рассказали «Ведомостям» в банке. До конца первой половины 2026 года компания также планирует обеспечить поддержку технологии на собственных терминалах и терминалах «Альфа-банка».«Т-Банк» выпустил iOS-приложение с поддержкой бесконтактной оплаты в сентябре 2025 года. Платёжный сервис T-Pay использует технологию оплаты по Bluetooth на базе «Вжух» от «Сбера».