Банковский сервис X Money, встроенный в соцсеть X, запустят до конца апреля 2026 года — Bloomberg

При этом финтех ещё не получил лицензию для работы в некоторых штатах США. Источник: BloombergПользователи X Money смогут выпустить металлическую дебетовую карту Visa с персонализацией под никнейм в X, а также переводить деньги без комиссии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Эти условия лучше, чем у других финансовых сервисов в США, но неизвестно, будут ли они постоянными или временными, отмечает издание.Кроме того, пользователи смогут получать кешбэк 3% на некоторые покупки и 6% годовых на остаток. Полный список функций и точная дата запуска приложения пока неизвестны.Глава xAI Илон Маск считает запуск банковского сервиса ключевым шагом для создания «суперприложения» по аналогии с китайским WeChat, подчёркивает Bloomberg. При этом у X Money пока нет лицензий для работы в некоторых штатах США.Маск заявил о планах интегрировать финансовые услуги в X в 2023 году — ряд опрошенных изданием экспертов считает, что запуск подобной платформы в 2026-м может быть «запоздалым и недостаточным».Летом 2025 года бывшая глава X Линда Яккарино рассказала Financial Times, что пользователи смогут совершать все свои финансовые операции на площадке: будь то оплата пиццы или инвестиции. Сервис позволит «покупать товары, хранить деньги или переводить донаты авторам».В апреле 2026-го встроенный в соцсеть X мессенджер XChat стал доступен в App Store в виде отдельного приложения. Среди возможностей, указанных в описании приложения, — сквозное шифрование переписки, защита от скриншотов, редактирование и удаление сообщений, голосовые и видеозвонки, отсутствие рекламы и «слежки» за пользователем.