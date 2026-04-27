Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Образование
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

«Ozon Банк» исключили из списка компаний, которым нужно разрешение президента на операции с акциями

Перечень из 45 таких организаций утвердили в 2022 году.

Источник: Ozon
Источник: Ozon
  • Владимир Путин своим распоряжением исключил «Ozon Банк» из списка российских кредитных организаций, в отношении которых действует запрет на операции с акциями и долями, составляющими их уставные капиталы. Внимание на это обратило ТАСС.
  • Президент России утвердил список таких банков в октябре 2022 года. Тогда без спецразрешения запретили операции с 45 организациями, в том числе российскими «дочками» иностранных банков и банками российских ИТ-компаний.
  • Из перечня уже убирали участников: например, осенью 2024 года из него исключили «Яндекс Банк» и бывшую «дочку» HSBC. Это произошло после продажи российского «Яндекса» и подразделения HSBC в России.
  • Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем переименовал его. В марте 2022-го Ozon зарегистрировал новый «Еком банк», для чего получил ещё одну лицензию — универсальную. Затем компания объединила его с «Ozon Банком».
  • В конце 2025 года ЦБ выдал последнему лицензию на брокерскую деятельность, а в феврале 2026-го — лицензию депозитария. Обе нужны «для развития инвестиционного направления бизнеса».

5
1
10 комментариев