«Ozon Банк» исключили из списка компаний, которым нужно разрешение президента на операции с акциями

Перечень из 45 таких организаций утвердили в 2022 году.Источник: Ozon Владимир Путин своим распоряжением исключил «Ozon Банк» из списка российских кредитных организаций, в отношении которых действует запрет на операции с акциями и долями, составляющими их уставные капиталы. Внимание на это обратило ТАСС.Президент России утвердил список таких банков в октябре 2022 года. Тогда без спецразрешения запретили операции с 45 организациями, в том числе российскими «дочками» иностранных банков и банками российских ИТ-компаний.Из перечня уже убирали участников: например, осенью 2024 года из него исключили «Яндекс Банк» и бывшую «дочку» HSBC. Это произошло после продажи российского «Яндекса» и подразделения HSBC в России.Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем переименовал его. В марте 2022-го Ozon зарегистрировал новый «Еком банк», для чего получил ещё одну лицензию — универсальную. Затем компания объединила его с «Ozon Банком».В конце 2025 года ЦБ выдал последнему лицензию на брокерскую деятельность, а в феврале 2026-го — лицензию депозитария. Обе нужны «для развития инвестиционного направления бизнеса».#новости #ozonбанк