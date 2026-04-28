Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка выросла на 22% год к году, до 372,7 млрд рублей, число сотрудников увеличилось на 6%

В начале мая 2026-го совет директоров компании проголосует по вопросу обратного выкупа акций на 50 млрд рублей в течение двух лет — бумаги направят на программу мотивации персонала. Источник: «Яндекс» МКПАО «Яндекс» отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2026 года. Выручка увеличилась на 22% по сравнению с первым кварталом 2025-го и достигла 372,7 млрд рублей.Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) выросла на 50%, до 73,3 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза, до 34,7 млрд рублей.Направление «Поисковые сервисы и ИИ» (поиск и портал, сервисы объявлений, «умные устройства и «Алиса AI») показало выручку в 122,6 млрд рублей. Оборот от услуг по рекламе и продвижению увеличился на 9% год к году и составил 115,4 млрд рублей. Еженедельная аудитория «Алисы AI» выросла на 24%, до 24 млн пользователей.Выручка «Городских сервисов» (электронная коммерция, сегменты «Райдтех», «Доставка» и другие O2O-сервисы) составила 210,5 млрд рублей (+18%). Больше половины оборота пришлось на сервисы электронной коммерции («Маркет», «Еда», «Деливери» и «Лавка»). Общая выручка «Райдтеха» также увеличилась на 18%, до 71,4 млрд рублей, драйвером роста остаётся «Такси».Выручка «Персональных сервисов» («Плюс», развлекательные и финансовые сервисы) выросла на 30% год к году и составила 62,4 млрд рублей. Наибольший вклад внесли финансовые сервисы, которые остаются самым быстрорастущим бизнесом «Яндекса», отмечают в компании. Число подписчиков «Плюса» достигло 48 млн (+16,2%).В сегменте «Б2Б Тех» («Яндекс 360», Yandex Cloud и другие направления) выручка увеличилась на 36% год к году до 13,6 млрд рублей. Ежемесячное потребление ИИ-токенов через API выросло примерно в 30 раз год к году, до 109 млрд в марте 2026-го.Число основного персонала «Яндекса» увеличилось на 6% в годовом выражении и составило 31,8 тысячи человек.В начале мая 2026 года совет директоров компании рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций на 50 млрд рублей в течение двух лет. Бумаги направят на программу долгосрочной мотивации сотрудников.#новости #отчёты #яндекс