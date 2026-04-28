Таня Боброва
Деньги

Частота переводов, поступления из других регионов, массовые операции в рабочее время: РБК узнало об обсуждаемых «красных флагах» при переводах между физлицами

ФНС и ЦБ прорабатывают критерии отнесения переводов с карты на карту к предпринимательству.

  • В конце марта 2026 года в Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за переводами физлиц. Среди прочего Федеральная налоговая служба сможет получать от ЦБ информацию о физлицах «с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности».
  • Теперь налоговая и ЦБ обсуждают критерии, которые могут стать «красными флагами» для отнесения переводов к доходам от предпринимательства, рассказали два источника РБК.
  • Среди обсуждаемых критериев, по их словам, — частота переводов даже при минимальных суммах, «география» поступлений (например, регулярные платежи из других регионов России), время операций («в фокусе» — рабочие часы).
  • В «автоматическом контроле» не будут учитывать переводы самому себе и переводы от родственников «в рамках жизненных обстоятельств». По словам источника, «семейный круг» определят широко — например, из-под контроля могут вывести переводы тех, кто живёт вместе, но официально не оформил отношения. Техническую возможность для этого якобы уже прорабатывают.
  • «Интерфакс» уточнял со ссылкой на Минфин, что по плану «отправной точкой контроля» станет превышение лимита неподтверждённого дохода в 2,4 млн рублей в год. РБК отмечает: незадекларированные доходы от предпринимательства в меньшем объёме всё равно могут привлечь внимание налоговой.
  • В ФНС говорили, что хотят обращать внимание на сумму перевода, «системность и ритмичность» поступлений, круг контрагентов и «иные существенные факторы». В ЦБ сказали РБК, что критерии ещё в разработке, но «обычные граждане, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, под них не попадают».

130 комментариев