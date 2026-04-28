Частота переводов, поступления из других регионов, массовые операции в рабочее время: РБК узнало об обсуждаемых «красных флагах» при переводах между физлицами

ФНС и ЦБ прорабатывают критерии отнесения переводов с карты на карту к предпринимательству.В конце марта 2026 года в Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за переводами физлиц. Среди прочего Федеральная налоговая служба сможет получать от ЦБ информацию о физлицах «с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности».Теперь налоговая и ЦБ обсуждают критерии, которые могут стать «красными флагами» для отнесения переводов к доходам от предпринимательства, рассказали два источника РБК.Среди обсуждаемых критериев, по их словам, — частота переводов даже при минимальных суммах, «география» поступлений (например, регулярные платежи из других регионов России), время операций («в фокусе» — рабочие часы).В «автоматическом контроле» не будут учитывать переводы самому себе и переводы от родственников «в рамках жизненных обстоятельств». По словам источника, «семейный круг» определят широко — например, из-под контроля могут вывести переводы тех, кто живёт вместе, но официально не оформил отношения. Техническую возможность для этого якобы уже прорабатывают.«Интерфакс» уточнял со ссылкой на Минфин, что по плану «отправной точкой контроля» станет превышение лимита неподтверждённого дохода в 2,4 млн рублей в год. РБК отмечает: незадекларированные доходы от предпринимательства в меньшем объёме всё равно могут привлечь внимание налоговой.В ФНС говорили, что хотят обращать внимание на сумму перевода, «системность и ритмичность» поступлений, круг контрагентов и «иные существенные факторы». В ЦБ сказали РБК, что критерии ещё в разработке, но «обычные граждане, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, под них не попадают».