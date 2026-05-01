Ася Карпова
Деньги

Дональд Трамп объявил, что повысит пошлины на легковые автомобили и грузовики из ЕС до 25%

Со «следующей недели», которая начнётся 4 мая 2026 года.

Источник: Reuters
  • В соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп анонсировал рост пошлин на европейские грузовики и автомобили с 15% до 25%.
  • Это связано с тем, что Евросоюз «не выполняет условия торгового соглашения», заявил Трамп. Если компании перенесут производство в США, пошлины взимать не будут.
  • Президент объявил о заключении торговой сделки с ЕС в июле 2025 года. Она позволяла Евросоюзу платить пошлины в 15% вместо 30%. В ответ страны Европы согласились закупить у США энергоносителей на $750 млрд и инвестировать в экономику страны дополнительные $600 млрд.
  • 20 февраля 2026 года Верховный суд США признал незаконными «чрезвычайные» ввозные пошлины Трампа в отношении почти всех торговых партнёров страны. 20 апреля США запустили систему возврата средств для импортёров.

