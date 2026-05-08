«Т-Банк» добавил в «Долями» другие сервисы рассрочки — пока только от «ОТП Банка»

Количество партнёров обещают увеличить. При оплате «Долями» клиенты «Т-Банка» смогут увидеть предложения от других сервисов оплаты частями — без перехода в другое приложение и повторного ввода данных.Первый партнёр — «ОТП Банк» и его «Давай делить». В будущем банк планирует расширить количество доступных сервисов рассрочки.Решение пока работает в пилотном режиме в более чем 4000 магазинов — партнёров сервиса «Долями» в онлайне и офлайне. Какие это магазины — не указывается.Чтобы воспользоваться решением, покупателю нужно нажать «оплатить "Долями"», получить одобрение и выбрать один из сервисов оплаты частями. Заявка направляется в сервисы в момент оформления покупки, решение по ней обещают представить «мгновенно».Сумма покупки поделится на четыре части: первую спишут сразу, остальные — автоматически каждые две недели до полной оплаты.