Евгения Евсеева
Деньги

«Т-Банк» добавил в «Долями» другие сервисы рассрочки — пока только от «ОТП Банка»

Количество партнёров обещают увеличить.

  • При оплате «Долями» клиенты «Т-Банка» смогут увидеть предложения от других сервисов оплаты частями — без перехода в другое приложение и повторного ввода данных.
  • Первый партнёр — «ОТП Банк» и его «Давай делить». В будущем банк планирует расширить количество доступных сервисов рассрочки.
  • Решение пока работает в пилотном режиме в более чем 4000 магазинов — партнёров сервиса «Долями» в онлайне и офлайне. Какие это магазины — не указывается.
  • Чтобы воспользоваться решением, покупателю нужно нажать «оплатить “Долями”», получить одобрение и выбрать один из сервисов оплаты частями. Заявка направляется в сервисы в момент оформления покупки, решение по ней обещают представить «мгновенно».
  • Сумма покупки поделится на четыре части: первую спишут сразу, остальные — автоматически каждые две недели до полной оплаты.

#новости #тбанк

13 комментариев