Китайская Kuaishou запланировала выделить видеогенератор Kling AI в отдельную компанию с оценкой в $20 млрд — The Information

И вывести её на биржу в 2027 году. Источник: KrAsia Kuaishou собирается выделить Kling AI в отдельную компанию, которая в 2027 году проведёт IPO, пишет The Information со ссылкой на источники.Перед выходом на биржу компания планирует привлечь инвестиции — и сейчас ведёт переговоры с потенциальными инвесторами, сообщает издание. Оценка Kling AI, на которую рассчитывает Kuaishou, — $20 млрд.Kuaishou — сервис, который позволяет публиковать короткие видео. Компания выпустила первую версию Kling AI в июне 2024 года. А в марте 2026-го «раскатила» на всех пользователей доступ к последней модели — Kling 3.0.По данным на март 2026 года, выручка Kuaishou за четвёртый квартал 2025-го составила 36,9 млрд юаней (403 млрд рублей по курсу ЦБ на 11 мая 2026 года), при этом Kling AI принесла ей 340 млн юаней (3,7 млрд рублей).Валерия Ильина