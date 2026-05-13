Среди лидеров по налоговому бремени в 2025 году — добыча ископаемых, недвижимость и производство продуктов: РБК — о том, как бизнес платит налоги

«Аутсайдеры» — оптовая торговля и химическая отрасль.Источник: «РИА Новости»По итогам 2025 года налоговая нагрузка на бизнес выросла на 0,3 п.п. и составила 11,9% относительно выручки без учёта страховых взносов, с ними — 15,8%, пишет РБК со ссылкой на данные ФНС. В 2023-м показатель достигал 12%, в 2022-м — 10,7%. В 2025 году ввели прогрессивную шкалу НДФЛ и повысили налог на прибыль с 20% до 25%, провели корректировки налога на добычу полезных ископаемых и акцизов.Среди отраслей, лидирующих по налоговой нагрузке, — добыча полезных ископаемых, сделки с недвижимостью, производство продуктов, напитков и табачных изделий, а также административная деятельности и почтовые услуги. В 2025-м размер налогового бремени в добыче ископаемых составил 51,7% — это в два раза больше, чем у ближайшего «конкурента», сделок с недвижимостью (23,2%). Но при этом нагрузка снизилась по сравнению с 2024-м на 4,9 п.п., а у недвижимости — выросла на 2,6 п.п.Топ-5 отраслей по уровню налоговой нагрузки можно охарактеризовать как сочетание рентных областей (добыча), имущественных (недвижимость) и трудоёмких сервисных моделей (курьеры, администрирование). По мнению опрошенных изданием экспертов, высокий уровень нагрузки в них оправдан. Источник: РБКНаименьший уровень налогового бремени сформировался в оптовой торговле (2,6%), производстве и распределении газообразного топлива (2,8%), производстве химических веществ и продуктов (2,9%), а также в торговле автомобилями и мотоциклами и растениеводстве и животноводстве (по 4,7%).Эксперты поясняют, что в химической отрасли регулярные инвестиции в обновление мощностей дают компаниям право на «значительные» налоговые вычеты. Также при экспорте они получают возмещение НДС из бюджета.В остальных областях сфера часто представлена малым бизнесом на упрощённых системах налогообложения, также вниз нагрузку «тянут» высокий оборот и низкая маржа оптовой торговли. В целом отрасли с наименьшим налоговым бременем характеризуются либо высокой долей перепродаж, либо наличием государственных льгот.#новости #налоги