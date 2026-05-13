Евгения Евсеева
Деньги

Среди лидеров по налоговому бремени в 2025 году — добыча ископаемых, недвижимость и производство продуктов: РБК — о том, как бизнес платит налоги

«Аутсайдеры» — оптовая торговля и химическая отрасль.

Источник: «РИА Новости»
  • По итогам 2025 года налоговая нагрузка на бизнес выросла на 0,3 п.п. и составила 11,9% относительно выручки без учёта страховых взносов, с ними — 15,8%, пишет РБК со ссылкой на данные ФНС. В 2023-м показатель достигал 12%, в 2022-м — 10,7%. В 2025 году ввели прогрессивную шкалу НДФЛ и повысили налог на прибыль с 20% до 25%, провели корректировки налога на добычу полезных ископаемых и акцизов.

  • Среди отраслей, лидирующих по налоговой нагрузке, — добыча полезных ископаемых, сделки с недвижимостью, производство продуктов, напитков и табачных изделий, а также административная деятельности и почтовые услуги.

  • В 2025-м размер налогового бремени в добыче ископаемых составил 51,7% — это в два раза больше, чем у ближайшего «конкурента», сделок с недвижимостью (23,2%). Но при этом нагрузка снизилась по сравнению с 2024-м на 4,9 п.п., а у недвижимости — выросла на 2,6 п.п.

  • Топ-5 отраслей по уровню налоговой нагрузки можно охарактеризовать как сочетание рентных областей (добыча), имущественных (недвижимость) и трудоёмких сервисных моделей (курьеры, администрирование). По мнению опрошенных изданием экспертов, высокий уровень нагрузки в них оправдан.

Источник: РБК
  • Наименьший уровень налогового бремени сформировался в оптовой торговле (2,6%), производстве и распределении газообразного топлива (2,8%), производстве химических веществ и продуктов (2,9%), а также в торговле автомобилями и мотоциклами и растениеводстве и животноводстве (по 4,7%).
  • Эксперты поясняют, что в химической отрасли регулярные инвестиции в обновление мощностей дают компаниям право на «значительные» налоговые вычеты. Также при экспорте они получают возмещение НДС из бюджета.
  • В остальных областях сфера часто представлена малым бизнесом на упрощённых системах налогообложения, также вниз нагрузку «тянут» высокий оборот и низкая маржа оптовой торговли. В целом отрасли с наименьшим налоговым бременем характеризуются либо высокой долей перепродаж, либо наличием государственных льгот.

