FT: космическая Blue Origin Джеффа Безоса задумалась о привлечении первых внешних инвестиций — деньги понадобятся для увеличения количества запусков

Компания пока не ведёт никакие переговоры.Источник: NASAГендиректор Blue Origin Дейв Лимп заявил сотрудникам, что средств единственного «спонсора» компании, основателя Джеффа Безоса, перестанет хватать, рассказали источники Financial Times. Поэтому если она хочет увеличить частоту запусков, придётся привлечь внешние инвестиции.До этого, чтобы финансировать Blue Origin, Безос обычно продавал принадлежащие ему акции Amazon — у него до сих пор есть 9% в компании.Деньги понадобятся также на строительство второй стартовой площадки во Флориде и разработку ракеты многоразового использования.Но при этом внешние инвестиции — только «один из вариантов», отмечают собеседники издания. По словам Лимпа, компания должна быть готова к финансированию, но пока не ведёт никакие переговоры.В 2026 году Blue Origin потратит около $4,8 млрд — всего с момента основания расходы компании достигли $28 млрд, пишет издание. Они выросли в «последние годы» из-за трат на разработку новых ракет и конкуренции со SpaceX, которая привела к росту зарплат специалистов.Таня Боброва