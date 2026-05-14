Cisco отчиталась о рекордной квартальной выручке и анонсировала увольнение «менее 4000 сотрудников»

Акции компании на премаркете растут более чем на 15%.Источник: Cisco Американский поставщик сетевого оборудования Cisco отчитался за третий квартал 2026 финансового года: выручка выросла на 12% год к году и достигла $15,8 млрд, чистая прибыль увеличилась до $3,4 млрд по сравнению с $2,5 млрд годом ранее.Компания выигрывает от роста расходов клиентов на высокоскоростные сети для подключения крупных дата-центров, указывает Reuters. Заказы сетевого оборудования выросли более чем на 50% год к году в третьем квартале.С начала года Cisco получила заказов на $5,3 млрд на ИИ-инфраструктуру от крупных облачных провайдеров. Она повысила ожидания по заказам по итогам 2026 финансового года с $5 млрд до $9 млрд.В четвёртом квартале Cisco рассчитывает получить $16,7-16,9 млрд выручки и $1,16-1,18 прибыли на акцию по необщепринятым стандартам бухучёта (Non-GAAP). Опрошенные LSEG аналитики ожидали скорретированную прибыль на акцию в размере $1,07 при $15,82 млрд выручки, пишет CNBC.Гендиректор Чак Роббинс также сообщил, что компания запланировала увольнения на четвёртый квартал — они начнутся 14 мая 2026 года и затронут «менее 4000 рабочих мест», это меньше 5% штата. Одновременно Cisco инвестирует в чипы, оптику и безопасность, а также в использовании ИИ сотрудниками.На дополнительных торгах акции компании выросли на 17%, пишет CNBC. На 14:27 мск 14 мая рост замедлился до 15,24% — $117,39 за штуку. На закрытии 13 мая бумаги стоили $101,87 за штуку. С начала 2026 года акции выросли на 32%, отмечает Reuters.#новости #cisco