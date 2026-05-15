Евгения Евсеева
Деньги

Отчёт «Делимобиля» за квартал: выручка — 6,6 млрд рублей, убыток — 1 млрд рублей

EBITDA выросла на 8% — до 922 млн рублей.

Источник: «Делимобиль»
  • «Делимобиль» отчитался за первый квартал 2026 года, закончившийся 31 марта 2026-го: выручка составила 6,6 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей — от услуг аренды, ещё 1,3 млрд рублей — сервисные сборы. Остальное — прочие сборы, продажа подержанных автомобилей и услуги доставки.
  • Убыток — 1,006 млрд рублей, он уменьшился на 18% год к году. За 2025 год убыток составлял 3,7 млрд рублей. В компании объясняли, что «отрицательный финансовый результат» связан с «масштабными инвестициями», которые «Делимобиль» начал делать после IPO в 2024 году.
  • Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) — 922 млн рублей, она выросла на 8%.
  • Количество активных пользователей каршеринга — 517 тысяч, размер автопарка — 27,3 тысячи машин.
