Отчёт «Делимобиля» за квартал: выручка — 6,6 млрд рублей, убыток — 1 млрд рублей

EBITDA выросла на 8% — до 922 млн рублей. Источник: «Делимобиль»«Делимобиль» отчитался за первый квартал 2026 года, закончившийся 31 марта 2026-го: выручка составила 6,6 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей — от услуг аренды, ещё 1,3 млрд рублей — сервисные сборы. Остальное — прочие сборы, продажа подержанных автомобилей и услуги доставки.Убыток — 1,006 млрд рублей, он уменьшился на 18% год к году. За 2025 год убыток составлял 3,7 млрд рублей. В компании объясняли, что «отрицательный финансовый результат» связан с «масштабными инвестициями», которые «Делимобиль» начал делать после IPO в 2024 году.Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) — 922 млн рублей, она выросла на 8%.Количество активных пользователей каршеринга — 517 тысяч, размер автопарка — 27,3 тысячи машин.Евгения ЕвсееваДеньги5 мая«Делимобиль» договорился с ВТБ о привлечении до 6,7 млрд рублей в формате возвратного лизинга Убыток каршеринга за 2025 год — 3,7 млрд рублей. #новости #делимобиль