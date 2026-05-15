Суд в Москве удовлетворил иск ЦБ к бельгийскому депозитарию Euroclear и постановил взыскать 18,17 трлн рублей

Заседание прошло в закрытом режиме.Источник фото: «Ведомости»О том, что Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России на €200 млрд, пишут РБК и «Интерфакс» со ссылкой на представителей Euroclear, а также «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников заседания.Депозитарий обжалует решение, сообщил СМИ юрист Сергей Савельев. По его словам, «право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено», но так как заседание закрытое, раскрывать детали он не может. Оспорить закрытый режим у ответчика не получилось.ЦБ подал иск в декабре 2025 года из-за «незаконных действий» европейской стороны: регулятор не может распоряжаться своими средствами из-за их «заморозки» и несёт убытки. Из стоимости активов и упущенной выгоды и сложили сумму иска.Регулятор изначально пообещал «безусловно оспаривать» любые шаги, ведущие к несогласованному использованию активов, «во всех доступных компетентных органах». Уже в феврале 2026 года подал заявление в Общий суд ЕС об оспаривании регламента Совета ЕС, который вводит бессрочную заморозку активов ЦБ.Страны G7, Евросоюза и Австралия заморозили активы ЦБ на €260 млрд в 2022 году. Большая часть — около €191 млрд — хранится на счетах Euroclear.По итогам 2025 года Euroclear получил €5 млрд от инвестирования заблокированных российских активов, а за первый квартал 2026-го — €1,1 млрд.