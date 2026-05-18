Глава Минэкономразвития: «К трансформации экономики всем надо адаптироваться — и малому бизнесу тоже»

Главное из интервью РБК с Максимом Решетниковым. Глава Минэкономразвития Максим Решетников. Фото РБКОб экономическом росте, инфляции и ключевой ставке ЦБМинэкономразвития исходит из того, что рост российской экономики будет обеспечивать преимущественно внутренний спрос «при одновременном снижении роли чистого экспорта». Доходы граждан продолжат увеличиваться, а рост инвестиций возобновится по мере снижения ключевой ставки ЦБ.Годовая инфляция на 12 мая 2026 года составила 5,5%. Индекс цен промышленных производителей в первом квартале снизился на 4% — «это означает, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается». Кредитование бизнеса и населения с начала 2026 года «практически не растёт».Решетников считает это аргументами в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.Пространство для манёвра есть. Как его использовать — снизить ключевую ставку побольше сразу и потом взять паузу или снижать постепенно — это исключительная прерогатива Банка России. Максим Решетников, министр экономического развитияО рынке труда и доходах гражданНа фоне дефицита кадров работодатели повышают предложения по зарплатам, отмечает Решетников. По его словам, это подтверждается данными крупнейших сервисов по поиску вакансий.При этом рост в разных отраслях «неравномерен», признаёт он. Например, в начале 2026 года наиболее заметный рост зарплат был в туризме и общепите, до этого — в обрабатывающей промышленности и ИТ.Реальные доходы населения в 2026 году вырастут на 1,6%, прогнозирует Минэкономразвития. По мере снижения ставок ведомство также ожидает постепенного сокращения доли сбережений, оживления кредитования и роста потребительского спроса.О малом и среднем бизнесеЧисло малых и средних предприятий за год (с мая 2025-го по май 2026-го) выросло на 3,5% и приблизилось к 7 млн. Основным источником роста стали компании в «приоритетных» для государства отраслях — обрабатывающие промышленности, научно‑технической сфере, туризме и логистике.По словам Решетникова, малый бизнес «столкнулся» не только с налоговыми изменениями и высокими ставками, но и с «изменением каналов продаж», вызванным развитием цифровых платформ.К трансформации в экономике всем надо приспособиться, а для этого надо адаптироваться — и малому бизнесу тоже. Максим Решетников, министр экономического развитияВласти сосредоточили меры поддержки на «приоритетных отраслях, формирующих экономику предложения». В первом квартале 2026 года бизнес через Национальную гарантийную систему привлёк 171,6 млрд рублей, из которых больше 70% пришлось на производство, ИТ, туризм, науку и образование.Поддерживаем выход МСП на биржу. Да, это ещё новый инструмент, пока не для всех, но это тоже говорит о происходящей структурной трансформации малого бизнеса в стране.Максим Решетников, министр экономического развитияО неплатежах со стороны крупных компаний и банкротствахВысокие ставки по депозитам усилили проблему неплатежей со стороны крупных заказчиков, признаёт Решетников. Минэкономразвития работает над проблемой вместе с Корпорацией МСП и ФАС — создали «специальный штаб», куда приглашают представителей компаний-должников.По словам министра, с начала 2026 года малому бизнесу помогли вернуть около 930 млн рублей задолженности, а госкомпании «стали внимательнее относиться» к срокам платежей.Решетников также рассказал о новой процедуре «досудебной санации», которая содержится в законопроекте о банкротстве юрлиц. Она предполагает реструктуризацию долгов по инициативе большинства кредиторов, к которой обязано присоединиться меньшинство.По замыслу авторов, санация будет дополнительным этапом перед банкротством. Она в том числе позволит кредиторам списывать часть задолженности, чтобы «помочь выжить предприятию с неизменным составом акционеров».