Артур Томилко
Деньги

Глава Минэкономразвития: «К трансформации экономики всем надо адаптироваться — и малому бизнесу тоже»

Главное из интервью РБК с Максимом Решетниковым.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников. Фото РБК
Глава Минэкономразвития Максим Решетников. Фото РБК

Об экономическом росте, инфляции и ключевой ставке ЦБ

  • Минэкономразвития исходит из того, что рост российской экономики будет обеспечивать преимущественно внутренний спрос «при одновременном снижении роли чистого экспорта». Доходы граждан продолжат увеличиваться, а рост инвестиций возобновится по мере снижения ключевой ставки ЦБ.
  • Годовая инфляция на 12 мая 2026 года составила 5,5%. Индекс цен промышленных производителей в первом квартале снизился на 4% — «это означает, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается». Кредитование бизнеса и населения с начала 2026 года «практически не растёт».
  • Решетников считает это аргументами в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

Пространство для манёвра есть. Как его использовать — снизить ключевую ставку побольше сразу и потом взять паузу или снижать постепенно — это исключительная прерогатива Банка России.

Максим Решетников, министр экономического развития

О рынке труда и доходах граждан

  • На фоне дефицита кадров работодатели повышают предложения по зарплатам, отмечает Решетников. По его словам, это подтверждается данными крупнейших сервисов по поиску вакансий.
  • При этом рост в разных отраслях «неравномерен», признаёт он. Например, в начале 2026 года наиболее заметный рост зарплат был в туризме и общепите, до этого — в обрабатывающей промышленности и ИТ.
  • Реальные доходы населения в 2026 году вырастут на 1,6%, прогнозирует Минэкономразвития. По мере снижения ставок ведомство также ожидает постепенного сокращения доли сбережений, оживления кредитования и роста потребительского спроса.

О малом и среднем бизнесе

  • Число малых и средних предприятий за год (с мая 2025-го по май 2026-го) выросло на 3,5% и приблизилось к 7 млн. Основным источником роста стали компании в «приоритетных» для государства отраслях — обрабатывающие промышленности, научно‑технической сфере, туризме и логистике.
  • По словам Решетникова, малый бизнес «столкнулся» не только с налоговыми изменениями и высокими ставками, но и с «изменением каналов продаж», вызванным развитием цифровых платформ.

К трансформации в экономике всем надо приспособиться, а для этого надо адаптироваться — и малому бизнесу тоже.

Максим Решетников, министр экономического развития
  • Власти сосредоточили меры поддержки на «приоритетных отраслях, формирующих экономику предложения». В первом квартале 2026 года бизнес через Национальную гарантийную систему привлёк 171,6 млрд рублей, из которых больше 70% пришлось на производство, ИТ, туризм, науку и образование.

Поддерживаем выход МСП на биржу. Да, это ещё новый инструмент, пока не для всех, но это тоже говорит о происходящей структурной трансформации малого бизнеса в стране.

Максим Решетников, министр экономического развития

О неплатежах со стороны крупных компаний и банкротствах

  • Высокие ставки по депозитам усилили проблему неплатежей со стороны крупных заказчиков, признаёт Решетников. Минэкономразвития работает над проблемой вместе с Корпорацией МСП и ФАС — создали «специальный штаб», куда приглашают представителей компаний-должников.
  • По словам министра, с начала 2026 года малому бизнесу помогли вернуть около 930 млн рублей задолженности, а госкомпании «стали внимательнее относиться» к срокам платежей.
  • Решетников также рассказал о новой процедуре «досудебной санации», которая содержится в законопроекте о банкротстве юрлиц. Она предполагает реструктуризацию долгов по инициативе большинства кредиторов, к которой обязано присоединиться меньшинство.
  • По замыслу авторов, санация будет дополнительным этапом перед банкротством. Она в том числе позволит кредиторам списывать часть задолженности, чтобы «помочь выжить предприятию с неизменным составом акционеров».

