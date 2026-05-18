Данила Бычков
Деньги

Bloomberg: xAI в начале 2026-го предлагала сотрудникам предоставить свои налоговые декларации для обучения Grok за вознаграждение в $420 — деньги до сих пор не выплатили

Спрашивавшим о выплатах сотрудникам ответили, что руководивший программой менеджер больше не работает в компании.

Источник: Bloomberg
  • xAI стремилась собрать больше данных для обучения чат-бота Grok перед дедлайном подачи налоговых деклараций в США 15 марта 2026 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В компании рассчитывали, что это поможет улучшить возможности чат-бота, связанными с «налоговыми» запросами, и наверстать отставание от Claude и ChatGPT, которые лучше справляются с подобными задачами.
  • Сотрудникам, их родственникам и друзьям предложили подать свои заполненные налоговые декларации и «сопутствующие документы» в обмен на вознаграждение в размере $420 и ранний доступ к банковскому сервису X Money.
  • При этом спустя несколько месяцев после передачи компании финансовых данных сотрудники xAI так и не получили выплаты, отмечает Bloomberg. Некоторым работникам заявили, что менеджер, отвечавший за программу, больше не работает в компании.
  • По данным издания, это не первый раз когда глава xAI Илон Маск использует сотрудников как «источник данных для обучения ИИ». В прошлый раз им предлагали записывать экраны компьютеров и передавать свою активность в Grok, также обещая взамен денежные вознаграждения. Сотрудники в итоге получили выплаты, но на это ушло «длительное время».

#новости #xai

