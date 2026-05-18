Euroclear: решение суда в Москве по иску ЦБ на €200 млрд не повлияет на активы регулятора — они останутся замороженными

Депозитарий «категорически» его оспаривает.15 мая 2026 года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear и постановил взыскать €200 млрд. Заседание было закрытым.В пресс-службе Euroclear сообщили Frank Media, что судебное решение не скажется на работе и финансовом положении самого депозитария, а активы ЦБ останутся замороженными «в соответствии с международными санкциями».Euroclear «категорически оспаривает этот иск как несостоятельный». Он уже подал апелляцию, следует из картотеки дел. Самого решения в ней пока нет. Подобные заявления «не признаются по законодательству ЕС, и Euroclear не признаёт юрисдикцию суда», добавили в пресс-службе.ЦБ подал иск в декабре 2025 года из-за «незаконных действий» европейской стороны. Регулятор не может распоряжаться принадлежащими ему активами и ценными бумагами и несёт убытки. В феврале 2026 года Банк России также подал заявление об оспаривании регламента Совета Евросоюза, вводящего бессрочную заморозку его активов.Страны G7, Евросоюза и Австралия в 2022 году заморозили активы Банка России на €260 млрд, писала FT. Большая часть — около €191 млрд — находится в Euroclear. По итогам 2025 года депозитарий получил €5 млрд от инвестирования заблокированных российских активов, а за первый квартал 2026-го — €1,1 млрд.