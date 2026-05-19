Внебиржевой курс доллара опускался до 71 рубля впервые с февраля 2023 года

А Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой в мире по динамике к доллару во втором квартале 2026-го.Динамика курса рубля к доллару с мая 2024 года по май 2026-го и сравнение с прогнозами курса. График BloombergСогласно данным Investing.com к 13:42 мск 19 мая 2026 года, курс доллара на внебиржевом рынке упал на 1,9% — до 71,1 рубля. Ниже отметки в 72 рубля курс опустился впервые с 9 февраля 2023 года, отмечает Forbes.Курс доллара на межбанковском рынке — 71,34 рубля, евро — 82,95 рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 19 мая 2026 года в 72,35 рубля и 84,07 рубля соответственно.По словам Bloomberg, с начала апреля 2026 года рубль укрепился примерно на 12%. И это всё чаще выглядит как «неотъемлемая черта современной российской экономики», отмечает агентство: результат дисбаланса на финрынке из-за санкций и жёсткой денежно-кредитной политики.На курсы иностранных валют давит сильный дисбаланс предложения и спроса валюты на рынке, указывает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Среди факторов «крепости» рубля он называет низкий спрос импортёров из-за высокой ставки ЦБ и недостаточные для стабилизации курсов лимиты покупок Минфина. Приток же валюты обеспечивается повышенными ценами на нефть, пояснил «РБК Инвестициям» инвестстратег «Гарда Капитала» Александр Бахтин.